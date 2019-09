Michelle Obama recorre ao baú para celebrar dia Internacional da Caridade

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Michelle Obama viajou no passado com uma fotografia de quando era criança para celebrar o Dia Internacional da Caridade, que se assinala esta quinta-feira. A mulher do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fez questão de deixar um texto de celebração da data, no perfil de Instagram, na qual recordou a época em que andava na escola em Chicago. “Aprendi muito na escola – como fazer tabelas de multiplicação e estruturar um parágrafo, sim, mas também a puxar por mim mesma, a ser uma boa amiga e desculpar-me depois de uma falha”, afirmou a ex-primeira dama, depois de recordar que […]