Mickael Carreira abraçado à filha “derrete” fãs

Mickael Carreira deixou-se fotografar abraçado à sua filha, Beatriz. Os seguidores não resistiram ao momento entre pai e filho e mostraram-se “derretidos”. A vida profissional na indústria da música faz com que Mickael Carreira nem sempre esteja por perto. Contudo, quando tem uma oportunidade para estar com a pequena Beatriz não hesita. Tal como se pode ver no seu perfil de Instagram, o dia de folga serviu para o intérprete passear num pontão, junto ao mar, com a sua mulher, Laura Figueiredo, e a filha de ambos. “E mesmo se o mundo um dia te falhar, eu vou estar aqui […]