Miguel Costa de luto após morte de amigo

Miguel Costa está de luto após a morte de um amigo. O ator, que integra a novela “Alma e Coração”, despediu-se publicamente de Salvador. Depois de ter recebido a notícia da morte do seu amigo, o intérprete do terceiro canal partilhou o momento emotivo, no perfil de Instagram, com uma mensagem de despedida e revolta com a vida. “Querido Salvador, estaremos sempre contigo e tu connosco. Descansa em paz. Que vida tão injusta!” escreveu na descrição. View this post on Instagram Querido Salvador, estaremos sempre contigo e tu connosco. Descansa em paz😔 que vida tão injusta! A post shared by […]