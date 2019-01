Miguel Costa: "Ganhei mais respeito por quem vive do circo"

Margarida Fonseca Hoje às 13:54 Facebook

Ator aprendeu malabarismo e trapézio no Chapitô para ser "Rui" na novela que ganha audiências na SIC.

Ele é o "Rui" na novela "Alma e coração", líder de audiências na SIC. Faz malabarismo e modelismo numa escola de artes circenses. Miguel Costa, 41 anos, ator por paixão depois de tirar o curso de Economia, assume uma personagem que, não sendo protagonista, chama a atenção pela sua história de vida.

Dono de um bigode charmoso, homem ingénuo e algo puro (qualidades que Miguel assume como também suas), "Rui" é aquela pessoa que ganha facilmente amigos e que tem no circo as suas raízes. Miguel não nasceu no circo. Por isso teve de recorrer ao Chapitô para aprender a fazer malabarismo, modelismo e trapézio. Com ele foram os atores Cláudia Vieira e Rui M. Silva.

"Sempre fui um fã de circo e de artes circenses. Pessoalmente, ganhei ainda mais respeito por quem faz disso vida, pela dedicação, a vida toda dedicada ao circo. Além de aprender malabarismo e trapézio, que tem sido espetacular", afirmou ao JN Miguel Costa.

A trama também tem cenas gravadas na Cova da Moura, lugar considerado problemático e onde se destaca a comunidade africana. "Não tenho nada a dizer contra Cova da Moura. E não estou a ser politicamente correto. Fomos todos muito bem recebidos, há uma energia muito boa das pessoas que lá vivem. Muita cultura, muita animação, tem sido excelente essa partilha", garantiu o ator.

Carreira diversificada

Miguel já completou 20 anos de carreira. E carrega projetos em diversos campos artísticos. Entre eles não há escolhas, mas destaques. "Desde musicais infantis no Tivoli, com a Plano 6, a ter tido oportunidade de trabalhar com o meu mestre João Mota, n'"A Comuna, a excelentes projetos de televisão e cinema... não consigo mesmo decidir quais os projetos que mais me completaram. É evidente que destaco as novelas "Alma e coração" e "Perfeito coração", ambas para a SIC, as séries "Liberdade 21" e a "Maternidade" para a RTP e em cinema "Linhas de sangue"".

Para além de representar, o ator tem um canal no Youtube, o "Mini-atleta". Que o diverte e que ajuda quem vê. "É 100% honesto. Dedico-me bastante. Quero incentivar a prática desportiva e tentar passar a mensagem que, com as escolhas certas, podemos poupar bastante dinheiro na compra de material desportivo", diz.

Casado há dez anos com Joana Rosa, Miguel Costa tem duas filhas, Teresa, de três anos, e Luísa, com seis, a quem pretende dar toda a atenção que for possível. Nem que para isso tenha de dizer "não".