Miguel Cristovinho criticado após ser fotografado em local de risco

NTV Hoje às 16:45, atualizado às 16:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Miguel Cristovinho está a ser alvo de criticas após surpreender os fãs com uma fotografia, na qual aparece a posar no parapeito de uma varanda. De férias na ilha da Horta, nos Açores, o vocalista dos D.A.M.A. colocou, no perfil de Instagram, uma fotografia que foi alvo de diversas críticas por ser o resultado de um comportamento de risco. Miguel Cristovinho apareceu descontraído, de roupão e chinelos no parapeito de uma varanda, sendo acusado de dar um mau exemplo aos fãs. View this post on Instagram shh 🤫 A post shared by ✝️🍷 (@miguelcristovinho) on Aug 10, 2019 at 11:37am […]