Miguel Cristovinho desfruta de férias com o filho

Miguel Cristovinho está a aproveitar alguns dias de descanso em família, no Algarve, mas não deixou de partilhar um momento ternurento ao lado do seu filho. O cantor fez as malas rumo ao paraíso algarvio juntamente com o filho, Mateus, e a mulher, Mia Rose. Estas são umas férias que já se tornaram um legado na família de Miguel Cristovinho. “Passei a minha vida toda a vir todos os anos para estes lugares incríveis no Algarve com os meus pais e a minha avó. Agora vem o meu filho com os pais dele”, começou por dizer, na descrição da fotografia […]