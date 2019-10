Miguel Cristovinho grato por estar a viver “fase única da vida”

NTV Hoje às 15:45, atualizado às 16:10 Facebook

Miguel Cristovinho confessou, esta quarta-feira, que está a viver uma fase única e que às vezes é bom pararmos para apreciarmos as bênçãos que se têm na vida. O cantor e membro da banda D.A.M.A desabafou com os seguidores, no perfil de Instagram, sobre o momento da vida em que se encontra e que nem sempre dá valor às coisas. “Que bom que é podemos parar, olhar para os momentos que andamos a viver e apreciarmos verdadeiramente as nossas bênçãos. Sinto-me numa fase única da vida. Única não porque nunca me tenha sentido assim, mas única porque está a acontecer […]