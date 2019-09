Miguel Herrán pode ter sido afastado pela Netflix devido a forte depressão

NTV Hoje às 11:00, atualizado às 11:12 Facebook

Conhecido por protagonizar as séries “La Casa de Papel” e “Elite”, Miguel Herrán estará a atravessar uma forte depressão sendo afastado da Netfix. As especulações sobre o debilitado estado mental do ator espanhol começaram no início de julho deste ano, após Miguel Herrán partilhar um vídeo no Instagram em que aparece a chorar. “Podia publicar milhares de fotos fixes que colecionei para alimentar essa máquina mentirosa que é o Instagram. Podia insuflar o meu ego e preencher o meu vazio com ‘likes’, mas não hoje”, começou por confessar. “Hoje, decidi dar-lhes uma parte sincera de mim. Não vou entrar em […]