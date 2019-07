Miguel Oliveira ajoelhou-se e pediu namorada em casamento

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 14:48 Facebook

Três anos após assumir o namoro, o campeão de motociclismo Miguel Oliveira pediu a mão da namorada em casamento. O piloto de motociclismo anunciou nas redes sociais, quinta-feira, que vai trocar alianças com a médica dentista, Andreia Pimenta. “Olá amigos, quero partilhar convosco que hoje ajoelhei-me numa curva importante da minha vida e sem raspador! Ela disse que SIM”, escreveu na descrição das duas fotografias publicadas na conta de Instagram. View this post on Instagram Olá amigos, quero partilhar convosco que hoje ajoelhei-me numa curva importante da minha vida e sem raspador! Ela disse que SIM 💍❤️ . . . […]