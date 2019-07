Miguel Oliveira pede namorada em casamento

Sara Oliveira Hoje às 21:34 Facebook

Três anos após assumir o namoro, o campeão de motociclismo Miguel Oliveira assumiu a "pole position" no amor e, esta quinta-feira, pediu a mão da namorada, Andreia Pimenta, em casamento.

"Olá amigos, quero partilhar convosco que hoje ajoelhei-me numa curva importante da minha vida e sem raspador! Ela disse que SIM", partilhou o piloto nas redes sociais, onde mostrou a noiva com o anel de compromisso no dedo.

Andreia é filha da madrasta de Miguel Oliveira que a conheceu quando tinha 13 anos. Ela era pouco mais nova, mas não tardaram a apaixonar-se, escondendo a relação durante alguns anos, pois metia-lhe confusão viverem sob o mesmo teto, mesmo que nunca se tenham visto como irmãos.

O casal só assumiu o namoro há cerca de três e é há muito muito Inseparável. Mundo fora e em todas as provas, Miguel, de 24 anos, conta com o apoio da médica dentista nas bancadas ou nas boxes dos circuitos onde compete no exigente MotoGP.