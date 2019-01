Miguel Vieira é a escolha de Maria Cerqueira Gomes

Sara Oliveira Hoje às 14:20 Facebook

Twitter

Partilhar

A apresentadora de televisão Maria Cerqueira Gomes que, esta quarta-feira, se estreou no programa "Você na TV", não fez a coisa por menos e usou um vestido do designer de moda Miguel Vieira, um dos mais conceituados em Portugal, com reconhecimento lá fora.

A par de ser um dos seus melhores amigos, Miguel Vieira é mesmo o designer de eleição de Maria Cerqueira Gomes. E é a ele que a nova mulher da vida de Manuel Luís Goucha recorre para a vestir nos momentos mais especiais, como foi a estreia, esta quarta-feira, no "Você na TV".

O criador de São João da Madeira acompanhou, curiosamente, todo o percurso profissional de Maria que, em 2000, ainda modelo, se estreou no Portugal Fashion a desfilar para o estilista. Este ano, foi a filha, Maria Francisca, de quase 16 anos, a repetir a experiência.

Maria Cerqueira Gomes, ex-apresentadora do Porto Canal, foi contratada pela TVI, na sequência da saída de Cristina Ferreira, que saiu para a SIC, onde, dentro de dias, vai estrear "O Programa da Cristina".