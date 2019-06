Miguel Vieira: "Milão é como ir à Champions"

Sara Oliveira Hoje às 20:35 Facebook

Cumpridos 30 anos de carreira, Miguel Vieira alcança o sonho de entrar no line-up oficial da semana de moda masculina de Milão.

Depois de estar em cinco edições consecutivas no calendário de eventos do certame italiano, o designer de São João da Madeira chegou a um patamar que sempre achou "quase impossível". "A Câmara de Moa Italiana dá prioridade aos italianos", afirmou em conversa com o JN.

"Estar no calendário de desfiles de Milão é como entrar na Champions da moda, onde vão estar os principais críticos, os melhores jornalistas de moda do Mundo... E onde não costuma haver espaço para designers estrangeiros", reconhece Miguel, já ansioso pela passagem de amanhã, em mais uma etapa internacional do Portugal Fashion. Desta vez, partilhará protagonismo com marcas como Giorgio Armani, Versace ou Fendi.

Provar importância

O criador estava a aterrar em Sevilha, Espanha, quando lhe ligaram a antever a promoção para o calendário oficial. Bem cotado em terras italianas,só tinha "de provar o quão importante era em Portugal". Com dois "Globos de Ouro" ou a comenda da Ordem do Infante D. Henrique no currículo, teve de comparar a condecoração da Presidência da República com distinções no estrangeiro.

"Foi um processo complicado, porque também houve um tempo em que não podia falar do assunto", relata. Convenceu os anfitriões, apurou-se para a passarela principal. A novidade só se soube a 20 de maio, quando o presidente da Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlos Capasa, anunciou-a em conferência. "Cinco minutos depois começámos a receber notícias de todo o Mundo e não tardou a recebermos pedidos de convites de chineses, americanos", remata.

"Modernismo" na passarela porque alfaiataria é intemporal

Miguel Vieira não esconde que estar no calendário oficial de Milão "era algo que queria muito", assumindo até que se identifica "muito com o público italiano". Amanhã, apresentará a coleção homem (primavera-verão 2020), sem esquecer as mulheres para quem também desenha. Entre as propostas masculinas, há coordenados femininos, todos inspirados pelo "modernismo" que acicatou a base de todo o trabalho. O designer quer provar que "a alfaiataria é intemporal e não tem de ser aborrecida". O clássico soma-se a traços mais arrojados e "a cor ajuda a contar uma história", provocando "reações emocionais", com notas emprestadas da arquitetura de Mies van Der Rohe e novas técnicas, como o JN mostrará na terça-feira. David Catalán também se estreia no calendário oficial de desfiles, mas numa slot dedicada aos novos talentos.