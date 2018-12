Hoje às 13:17 Facebook

O rumor do casamento entre Miley Cyrus e Lian Hemsworth já andava a circular nas redes sociais devido a uma fotografia sugestiva divulgadas por Noah Cyrus, mas a confirmação só chegou agora ao Instagram da artista.

Miley divulgou oficialmente que casou com o australiano Liam Hemsworth, que conheceu há cerca de dez anos, durante as gravações do filme "A Melodia do Adeus".

O enlace deu-se a 23 de dezembro e as fotos foram divulgadas para provar o momento.