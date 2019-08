Miley Cyrus em clima romântico com mulher após separar-se de Liam Hemsworth

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de confirmar o fim da relação com Liam Hemsworth, após oito meses de casamento, Miley Cyrus foi vista em clima romântico com Kaitlynn Carter. O anúncio da separação foi feito através de um comunicado, realizado à Imprensa internacional pela representante da cantora, na qual esta pediu para que a privacidade de ambos fosse respeitada. “Liam e Miley decidiram separar-se. Ambos concordaram que isto era o melhor, enquanto se centram neles mesmos e nas suas carreiras”, explicou. No entanto, a notícia foi revelada numa altura em que Miley Cyrus viajou até Lombardia, em Itália, com Kaitlynn Carter, onde foram vistas […]