Miley Cyrus está grávida, garante revista

Hoje às 00:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois do casamento em segredo com Liam Hemsworth, Miley Cyrus terá uma novidade a anunciar nos próximos dias aos fãs. Segundo a revista australiana OK!, a cantora está grávida.

"Miley está muito feliz por estar à espera de um bebé do Liam. É uma menina, que é o que eles queriam", disse uma fonte não identificada à revista. A família foi informada através de uma chamada de Skype.

"Ele ligou aos pais e irmãos. A mãe dela ficou em lágrimas", adiantou a mesma fonte revelando que o casal pretende viver com a filha em Byron bay, na Austrália, o país natal de Liam.

Os rumores sobre uma possível gravidez começaram com uma foto onde a cantora norte-americana parece ter uma barriga saliente.