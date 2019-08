Miley Cyrus oferece ramo de canábis a ex de atual namorada

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:14 Facebook

Miley Cyrus presenteou Brody Jenner, ex-marido da atual companheira Kaitlynn Carter, com um ramo de canábis. Após confirmar o fim do casamento com Liam Hemsworth, Miley Cyrus está numa relação com Kaitlynn Carter, ex-mulher do irmão de Kylie e Kendall Jenner. No entanto, a cantora e a modelo mostraram manter uma boa relação com Brody Jenner ao oferecerem um ramo de canábis para com para assinalar o aniversário do filho de Caitlyn Jenner. O aniversariante, que completou 36 anos esta quarta-feira, partilhou um vídeo no qual revelou a prenda com os fãs nos InstaStories. “Desejamos-te um feliz aniversário! Amamos-te”, pode […]