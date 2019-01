Miley Cyrus responde a rumores de gravidez

Hoje às 15:12 Facebook

Twitter

Partilhar

A cantora Miley Cyrus negou, esta quinta-feira, que esteja grávida e, numa alusão ao mais recente sucesso do Instagram, pediu aos seus seguidores para voltarem a ficar "especados a olhar para um ovo".

Os rumores de que Miley Cyrus estava grávida surgiram recentemente, depois de começar a circular, nas redes sociais, uma fotografia onde a mesma apareceu com uma barriga saliente num vestido largo. A cantora reagiu desmentindo as afirmações feitas e confirmou que não está à espera de um bebé.

A norte-americana escreveu na plataforma Twitter: "Não estou à espera de bebé mas acho excelente ouvir toda a gente dizer que estão tão felizes por nós... Nós também estamos felizes por nós! Entusiasmados com este novo capítulo das nossas vidas", e ainda brincou com o assunto ao fazer piadas com o Ovo detentor do recorde de gostos no Instagram "agora, deixem-me em paz e voltem lá a ficar especados a olhar para um ovo".



A artista casou, em dezembro, com Liam Liam Hemsworth, que conheceu há cerca de dez anos, durante as gravações do filme "A Melodia do Adeus".