Miss França é atacada pelo peso e manda os críticos irem “comer”

Vaimalama Chaves, a Miss França, não tem tido paz com os críticos, que a acusam de estar gorda. A modelo admite que come o que quer e desafiou os “inimigos” a comerem também. A Miss França 2019 está a ser alvo de um verdadeiro “ataque” nas redes sociais em relação ao seu peso. Vaimalama Chaves, de 24 anos, nascida no Tahiti, é acusada de comer demais e de ter oscilações de peso. A jovem resolveu responder à altura, recordou que, há apenas seis anos, pesava 80 quilos e mandou os críticos irem “comer”. View this post on Instagram TimeSquare, like […]