Miss Portugal perde coroa por apoiar Guaidó

Carla Rodrigues, jornalista e lusovenezuelana que foi eleita Miss Portuguesa 2018 em julho do ano passado, perdeu o título e já não será a representante de Portugal na China, no concurso Miss Mundo. No seu lugar, irá a primeira dama de honor, Ana Rita Aguiar.

A destituição de Carla Rodrigues está relacionada com um um vídeo sobre a Venezuela que a ex-miss publicou no seu Instagram. Na gravação, divulgada a 20 de fevereiro, além de apoiar publicamente Juan Guaidó, o autoproclamado presidente interino da Venezuela, a jornalista faz um apelo à entrada de ajuda humanitária na Venezuela.

"A MMRP Beleza por uma Causa compreende que o ser jornalista e lusovenezuelana levou a que conscientemente Carla Rodrigues tivesse tomado a opção que levou a esta decisão e, pese embora o presente comunicado, quer desejar o maior sucesso na sua carreira", explicou a organizadora do concurso.