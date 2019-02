Moda de luto por Karl Lagerfeld

Hoje às 15:32 Facebook

Com o anúncio da morte do diretor criativo da Chanel, Karl Lagerfeld, várias estrelas do mundo da moda usaram as redes sociais para lamentar a perda de um ícone.

Donatella Versace recorreu ao Instagram para apelidar o designer alemão de "génio". "Estávamos sempre a aprender contigo", escreveu a estilista.

A modelo Bella Hadid partilhou uma galeria de imagens do diretor criativo da Chanel para de declarar "de coração partido". "Obrigado pela inspiração que deste ao mundo e pelos corações que tocaste no processo. Sempre que te via sentia que era a primeira vez e vou sentir muito a falt dos teus abraços".

Victoria Beckham deixou uma curta mensagem acompanhada por uma foto de Lagerfeld. "Incrivelmente triste por saber disto. O Karl era um génio sempre bondoso e generoso para mim, pessoalmente e profissionalmente".

A alemã Claudia Schiffer recordou o estilista que a transformou de uma "envergonhada menina" em "supermodelo". "O Karl foi o meu pó mágico".

Naomi Campbell deixou um sentido agradecimento no Instagram.

Mensagem da modelo brasileira Ana Hickmann.

O agradecimento de Lindsay Lohan.