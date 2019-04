Modelo brasileira morre no mar ao tentar salvar o cão

JN Hoje às 19:55 Facebook

Caroline Bittencourt terá saltado de um barco, onde se encontrava com o marido, no meio de uma tempestade, ao largo de Ilhadela, em São Paulo, Brasil.

Caroline Bittencourt, de 37 anos, morreu, na segunda-feira, depois de saltar de um barco, na cidade de Ilhabela, em São Paulo, Brasil. A imprensa brasileira refere que a embarcação onde seguiam, em passeio, a modelo e o marido, Jorge Sestini, foi atingida por uma tempestade e que Caroline saltou para a água para tentar salvar o seu cão que terá caído ao mar devido ao vento forte.

Durante o dia, a top model, tratada por Carol e que desfilou para Valentino Garavani e Roberto Cavalli, foi dada como desaparecida depois do barco ter sido atingido por mau tempo. Ao fim da tarde surgiu a notícia da sua morte, confirmada pelo pai de Caroline Bittencourt.

Antes da tragédia, a modelo partilhou no "instastories" vídeos do passeio com Jorge. Na altura, o marido terá saltado para a água no intuito de salvá-la, sem conseguir. Nadou durante três horas até à costa e acabou resgatado.

Caroline Bittencourt e Jorge Sestini casaram-se em janeiro passado. Tinham planeado a lua-de-mel para julho devido a trabalho de Carol. A modelo, que também era atriz e apresentadora, deixa uma filha de 17 anos, Isabelle, fruto do relacionamento que teve com Giba Ruiz Vieira.

Entretanto, após a descoberta do corpo da modelo, vários familiares e amigos publicaram mensagens de pesar nas redes sociais.

Isabelle divulgou uma nota nas redes sociais, agradecendo as manifestações de carinho. "Essa movimentação de energias enche nossos corações de tanto amor... E é tudo o que nós precisamos nesse momento. Decidimos realizar uma cerimónia íntima reservada apenas aos familiares e pedimos que respeitem nossa privacidade", escreveu.