A modelo muçulmana de 21 anos é a primeira mulher a posar para a Sports Illustrated de burquini e hijab.

Com dupla nacionalidade, Halima Aden , nascida no Quénia e emigrada para os Estados Unidos depois de ter estado num campo de refugiados, disse, à BBC, estar "muito honrada" com o facto da publicação "ter dado o passo para mostrar a beleza que têm as mulheres vestidas".

Em 2018, Halima foi a primeira modelo a usar hijab na capa da revista Vogue.