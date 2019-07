Momento de boa-disposição portista com o fotógrafo Pepe

NTV Hoje às 18:15, atualizado às 18:35 Facebook

A pré-época arrancou e a boa-disposição entre os jogadores do FC Porto por estarem de regresso ao trabalho é visível. Aquilo que era apenas uma simples sessão fotográfica virou brincadeira. Pepe descalçou as botas e vestiu a camisola de fotógrafo. Sim, leu bem! Por alguns segundos, o defesa central agarrou na câmara fotográfica e começou a captar imagens dos colegas de equipa Tiquinho Soares, Otávio, Vaná e Danilo. Resultado? Passados alguns segundos estavam todos a fazer poses curiosas, passos de dança e à gargalhada. O momento de diversão foi registado e partilhado na conta oficial do clube no Instagram. Veja […]