Momento entre Mickael Carreira e filha enternece Laura Figueiredo

NTV Hoje às 15:40, atualizado às 15:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Laura Figueiredo mostrou-se rendida ao ver Mickael Carreira a nadar com a filha Beatriz e decidiu partilhar o momento com os fãs. A desfrutar de alguns dias de descanso no Algarve, na companhia de família e amigos, o casal tem partilhado com os seguidores diversos momentos das férias. Esta quinta-feira não foi excepção. Na sua conta de Instagram, Laura Figueiredo publicou um vídeo de Mickael Carreira na piscina com a filha de dois anos, com o tema “O Teu Lugar” como música de fundo, num momento carinhoso. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Mickael Carreira e Laura Figueiredo fazem declaração de […]