Momento ternurento entre Mia Rose e filho conquista fãs

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Mia Rose e o filho, Mateus, conquistaram os seguidores, nas redes sociais, com um momento carinhoso entre ambos. A cantora mostrou-se a descansar na companhia do filho de um ano, através de uma fotografia partilhada na conta de Instagram, na qual Mateus aparece deitado no colo da mãe. Perante este episódio entre mãe e filho, os fãs não tardaram a elogiar a imagem. “Que amores”, “Tão lindos”, “A carinha dele” e “Está tão crescido” foram algumas das mensagens enviadas. View this post on Instagram 💛 by @luismarvao A post shared by 𝐌𝐢𝐚 𝐑𝐨𝐬𝐞 (@officialmiarose) on Aug 14, 2019 at 3:59am […]