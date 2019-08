Mónica Jardim assinala aniversário da mãe nas redes sociais

NTV Hoje às 13:20, atualizado às 13:44 Facebook

Mónica Jardim assinalou publicamente o aniversário mãe, Lola Martinez, com uma mensagem emotiva deixada nas redes sociais. A apresentadora da TVI dedicou, esta quinta-feira, algumas palavras carinhosas à aniversariante, com uma foto ao lado da mesma, partilhada no perfil da rede social Instagram. "7. O dia dela. A leoa que vive para as suas crias. Felicidades Mamy", escreveu na descrição. View this post on Instagram 7. O dia dela. A leoa que vive para as suas crias. Felicidades Mamy 🎊🎉🎂💕💋❤ A post shared by Mónica Jardim (@mmjardim) on Aug 7, 2019 at 3:49pm PDT