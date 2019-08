Mónica Jardim rendida ao cantor Matias Damásio

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Mónica Jardim mostrou-se completamente rendida ao cantor Matias Damásio. Por isso, fez questão de eternizar o momento com um beijinho e uma fotografia. A apresentadora da TVI teve a oportunidade de conhecer pessoalmente o intérprete angolano. Sendo uma admiradora das canções de Matias Damásio, a comunicadora não hesitou em registar o momento. Na fotografia, Mónica Jardim dá uma beijinho na cara ao artista. “Olhem só quem conheci pessoalmente…. a pepita de cacau mais romântica de sempre!” escreveu na publicação do Instagram. View this post on Instagram Olhem só quem conheci pessoalmente…. a pepita de cacau mais romântica de sempre 😊💚 […]