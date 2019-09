Mónica Sintra muda radicalmemente de “look”

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:56 Facebook

Mónica Sintra mudou radicalmente o “look” depois de ter pintado o cabelo de azul. Desta vez, a cantora optou por pintar de cor-de-rosa. Dois meses depois de ter mudado de cor de cabelo, a intérprete de temas como “Afinal Havia Outra”, “Na Minha Cama Com Ela” e “Caviar” voltou a ir ao cabeleireiro alterar a sua aparência. “Dá para acreditar que ainda hoje de manhã tinha o cabelo azul? Pois bem, agora temporariamente está rosa, para chegar até à cor perfeita para dia 7 de outubro”, revelou Mónica Sintra no perfil de Instagram. View this post on Instagram Dá para […]