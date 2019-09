Mónica Sofia recorda progenitor um mês após a morte

NTV Hoje às 17:10, atualizado às 17:46 Facebook

Mónica Sofia recordou, esta terça-feira, a morte do seu pai ao publicar nas redes sociais um testemunho de angústia e tristeza. A empresária está a viver uma fase difícil depois de o seu progenitor perder a batalha contra o cancro. Agora, um mês volvido do último adeus, a também manequim utilizou o Instagram para desabafar. "Um mês sem ti… É estranho imaginar o nunca mais… nunca mais te vou ouvir, abraçar, cheirar, beijar, receber os teus conselhos, o teu carinho… nunca mais", escreveu Mónica Sofia. "Impossível verbalizar esta sensação tão dura e triste", acrescentou.