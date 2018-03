Morreu a atriz brasileira Tônia Carrero

JN Hoje às 09:58 Facebook

A atriz brasileira Tônia Carrero morreu, este sábado, aos 95 anos, no Rio de Janeiro.

Maria Antonietta Portocarrero Thedim, conhecida pelo nome Tônia Carrero nos palcos, teve uma paragem cardíaca enquanto era submetida a uma pequena cirurgia médica numa clínica em Cávea, sul do Rio, onde estava internada desde sexta-feira, por uma úlcera no sacro, adianta a imprensa brasileira, que cita a família da artista.

As cerimónias fúnebres vão realizar-se este domingo e na segunda-feira.

Tônia é uma das atrizes da velha guarda mais consagradas no Brasil, tendo integrado o elenco de 54 peças, 19 filmes e 15 novelas. O último trabalho televisivo foi a novela "Senhora do Destino" (2004) e a última aparição no grande ecrã foi em "Chega de Saudade" (2008).