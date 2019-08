Morreu a atriz e argumentista brasileira Fernanda Young

NTV Hoje às 12:30, atualizado às 12:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A escritora, atriz, argumentista, apresentadora e colunista Fernanda Young morreu aos 49 anos, na madrugada de domingo, no estado de Minas Gerais. Fernanda Young sofreu um ataque de asma, seguido de uma paragem respiratória e, apesar de ter sido levada para um hospital em Paraisópolis para receber assistência médica, acabou por não resistir. Casada com o argumentista e escritor Alexandre Machado, a brasileira deixou quatro filhos, duas gémeas de 19 anos e dois gémeos de dez. Fernanda Young iniciou sua carreira na televisão em 1995, com a série “A Comédia da Vida Privada”. Participou em vários programas de televisão da […]