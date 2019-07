Morreu a atriz e modelo transexual Patrícia Araújo

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:08 Facebook

Patrícia Araújo morreu, este sábado, após passar mais de uma semana hospitalizada. A atriz e modelo transexual brasileira, de 37 anos, esteve internada durante dez dias devido a uma depressão, num hospital do Rio de Janeiro, no Brasil, onde acabou por morrer. Patrícia Araújo participou em várias novelas novelas brasileiras como “Salve Jorge”, em que interpretou uma vítima do tráfico internacional de mulheres. No cinema, a atriz contracenou ao lado de Lázaro Ramos no filme “O vendedor de sonhos”. Foram várias as caras conhecidas que reagiram à sua morte entre as quais o estilista brasileiro Beto Neves e a autora […]