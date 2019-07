Morreu a mãe do manequim Luís Borges

NTV Hoje às 16:32, atualizado às 16:48 Facebook

Maria do Céu morreu, esta terça-feira, vítima de doença prolongada. A mãe adotiva do manequim Luís Borges estava a ser tratada em Lisboa. Luís Borges está a viver dias difíceis. A mãe do modelo português perdeu a luta que enfrentava conta uma doença prolongada, segundo o que está a ser avançado por vários meios de comunicação. O funeral terá lugar em Castelo Branco, por ser o local onde residia. Recorde-se que, aos três meses, Luís Borges foi entregue a uma instituição pela sua mãe biológica, acabando mais tarde por ser adotado por Maria do Céu e João Borges. TEXTO: N-TV