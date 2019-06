Morreu a socialite Gloria Vanderbilt

Hoje às 15:43 Facebook

Gloria Vanderlbilt, socialite, atriz, e modelo morreu, esta segunda-feira, aos 95 anos.

A sua morte foi anunciada pelo seu filho mais novo, o jornalista da CNN Anderson Cooper.

Nascida em Nova Iorque,EUA, a 20 de fevereiro de 1924, era herdeira da uma fortuna colossal nascida nos negócios dos caminhos de ferro e transportes marítimos. Gloria Vanderbilt tornou-se famosa logo aos dez anos, e entrou para o centro das atenções da imprensa norte-americana, durante uma batalha pela sua custódia, em plena era da Grande Depressão, em 1934. A luta, nota o "Washington Post", abriu uma janela para os "fabulosamente ricos" e garantiu.lhe lugar na memória coletiva americana.

Dona de uma beleza assinalável a "pobre menina rica", como foi apelidada nessa altura, acabou, ainda assim, por ter depois uma vida condizente com o seu estatuto. Era presença assídua nas colunas de mexericos e foram-lhe apontadas relações com nomes como Frank Sinatra ou Howard Hughes. Casou quatro vezes, incluindo com o compositor Leopold Stokowski ou o realizador Sidney Lumet.

Teve quatro filhos e conseguiu tornar obíqua a marca "Gloria Vanderbilt", especialmente com modelos de jeans que muito populares nos EUA, nos anos 80. A herdeira conseguiu construir fortuna própria e um novo apelido: a "Duqueza do Denim".

Teve depois alguns problemas financeiros, fruto de uma má parceria de negócios, acabou por vender os direitos da marca Vanderbilt e perder algum património.

Ao longo da sua vida foi também atriz, pintora e escreveu um livro erótico, depois dos 80 anos, obra que o "The New York Times" declarou ser o "livro mais picante alguma vez escrito por uma octogenária". Nos últimos anos, manteve-se como uma presença assídua na vida social da alta classe nova-iorquina.