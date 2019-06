Morreu Gabe, a atleta que continuou a correr mesmo com cancro

Hoje às 13:12 Facebook

Gabriele Grunewald, que ficou conhecida pela sua persistência nas competições desportivas após lhe ter sido diagnosticado um cancro raro, morreu terça-feira em Minneapolis, nos EUA, aos 32 anos de idade.

A confirmação da morte de Gabriele Grunewald foi feita pelo marido, Justin Grunewald, através das redes sociais, onde aproveitou para homenagear a mulher. "Às 7:52 eu disse 'Não posso esperar até te ver novamente' à minha heroína, melhor amiga, inspiração, esposa", lê-se na publicação de Justin Grunewald, no Instagram.

A atleta profissional de meia maratona sofreu quatro tumores ao longo da carreira. Gabriele foi diagnosticada com cancro no dia 10 de abril de 2009, um carcinoma adenoide cístico nas glândulas salivares, e no dia seguinte bateu o seu recorde de 1500 metros.

Apesar de ter conseguido vencer o cancro, ao longo da última década a doença reapareceu três vezes. No entanto, não foi desculpa para não se tornar uma dos melhores atletas da Associação Atlética Universitária Nacional e para competir no Campeonato Mundial Indoor em Sopot, na Polónia, em 2014.

Após um tumor no pescoço, que danificou um nervo facial, um cancro de tiroide papilar e um tumor no fígado, a atleta ficou na história por falar abertamente das doenças e por ser um exemplo de persistência, incentivando outros atletas que padecem das mesmas doenças a seguirem o seu exemplo.