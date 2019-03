Morreu Jô Caneças. Funeral é esta terça-feira

JN Hoje às 20:58 Facebook

Jô Caneças morreu esta segunda-feira. Tinha 66 anos e não resistiu a um cancro no pâncreas. Mas lutou. E partilhou os momentos de resistência nas redes sociais.

A mulher do empresário Álvaro Caneças vai esta terça-feira a sepultar em Benfica, depois das exéquias fúnebres na Basílica da Estrela, a partir das 14 horas, com missa de corpo presente.

A socialite batalhava contra o cancro há dois anos e, no passado 10 de fevereiro, publicou a sua última foto, revelando que estava nos cuidados intensivos e que procurava respostas para a sua doença, com um tratamento inovador. A resposta não veio. O cancro alastrou-se a outros órgãos. O marido, que já foi casado com Lili Caneças, sempre a apoiou.

Jô, ou Maria Goreti Guedes, nasceu na Régua. Numa entrevista à revista Vip, em 2011, contou que se mudou para a zona da Amadora, onde concluiu o primeiro e segundo ciclo de escolaridade à noite, depois de ter tirado também o curso de bordadeira.

"Costumo dizer que hoje meto as mãos nos bolsos e toda a minha roupa tem moedas, mas nessa altura não. Lembro-me de passar numa pastelaria muito boa da Amadora e apetecer-me um café e um bolinho e ficar "com água na boca" porque não tinha dinheiro. Para juntar algum dinheiro, abri a minha primeira conta com 50 escudos", recordou na entrevista.

Conheceu Álvaro Caneças no dia 1 de dezembro de 1984, já divorciado de Lili e com dois filhos. Casaram pouco tempo depois.

Ontem, nas redes sociais, foram várias as reações. O apresentador Claúdio Ramos, o cantor Toy, os comentadores sociais Cinha Jardim, Flávio Furtado e Duarte Siopa foram alguns a lamentar a morte de Jô Caneças.