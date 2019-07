Morreu o pai da atriz Margarida Vila-Nova

NTV Hoje às 12:50, atualizado às 13:01 Facebook

Pedro Martins, pai da atriz Margarida Vila-Nova, morreu esta terça-feira, vítima de doença prolongada. Um dia triste para Margarida Vila-Nova. A atriz perdeu o pai, Pedro Martins, que não resistiu a uma doença prolongada. Foi a revista “Nova Gente” a avançar com a notícia, confirmada à publicação pela agência da atriz: “O pai da Margarida Vila-Nova morreu ontem. Estava internado no hospital devido a uma doença prolongada”. A intérprete, que ainda não se manifestou publicamente sobre a perda, está, neste momento, a gravar para a estação de Queluz a nova novela de Rui Vilhena, que conta com Dalila Carmo e […]