O rapper Mac Miller, ex-namorado da cantora Ariana Grande, morreu esta sexta-feira, aos 26 anos.

O músico foi encontrado morto na sua casa em San Fernando Valley, Los Angeles, nos Estados Unidos, esta sexta-feira.

Mac Miller terá sofrido uma overdose, avança o site de celebridades TMZ.

Na página do músico no Instagram lê-se "As lendas nunca morrem #RIP (Rest In Peace, em português 'descansa em paz') estamos todos em negação".

Mac Miller e a cantora Ariana Grande, 25 anos, namoravam desde 2016 e anunciaram o fim da relação em maio de 2018.

O rapper norte-americano lançou, em agosto passado, o álbum "Swimming" que inclui os singles "Self Care" e "Came Back to Earth".

Mac Miller era o nome artístico de Malcolm James McCormick. Tinha problemas com o consumo abusivo de álcool e drogas. Estava atualmente em digressão pelos Estados Unidos.