Morreu Tony Mendez, agente da CIA por trás de "Argo"

Hoje às 15:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Tony Mendez, o ex-agente da CIA que planeou uma operação de resgate de diplomatas americanos no Irão em 1980 e que inspirou a realização do filme "Argo", morreu no sábado, anunciou a sua família.

O ex-espião sofria de Parkinson, há mais de 10 anos, e morreu no passado sábado, com 78 anos, no Estado norte-americano de Maryland, comunicou a sua família no Twitter.

Especialista em operações secretas, Tony Mendez, destacou-se na CIA com sua aptidão para falsificações, disfarces e resgates, porém tornou-se mais conhecido por supervisionar a "Canadian Caper". Elaborou um plano que resgatou seis diplomatas americanos, em 1980, durante a crise de reféns no Irão. Os americanos tiveram de procurar refúgio na Embaixada do Canadá em Teerão depois de protestos junto à Embaixada dos Estados Unidos. Tony Mendez foi ao encontro do grupo e ajudou os diplomatas a fazerem-se passar por membros de uma equipa de filmagens. Conseguiram sair do pais num voo com destino a Zurique.

Mendez aposentou-se em 1990 e, em 1997, foi homenageado entre 50 agentes da CIA. Ele escreveu três memórias, incluindo "Argo: Como a CIA e Hollywood realizaram o resgate mais audacioso da história".

A operação de resgate inspirou a realização do filme de Ben Affleck, "Argo", que recebeu um Oscar em 2013.

"Tony Mendez foi um verdadeiro herói americano. Ele era um homem de extraordinária graça, decência, humildade e bondade ", escreveu Affleck, na plataforma Twitter. "Ele nunca procurou os holofotes pelas suas ações, ele apenas procurou servir seu país. Tenho muito orgulho de ter trabalhado para ele e de contar uma de suas histórias ", completou.



Mendez será enterrado no estado de Nevada numa cerimónia privada.