Mulher chega ao trabalho com guitarra às costas e acaba por assinar contrato com editora

Chama-se Karina Ramage, tem 25 anos e trabalhava numa loja em Glasgow, Escócia. Um dia, a empregada cruzou-se com o agente Dan Glatman e a sua vida mudou completamente. Era um dia como outro qualquer, Karina Ramage estava a chegar ao trabalho com a guitarra às costas para picar o ponto quando dentro da loja estava um conhecido agente musical. Dan Glatman viu-a com o instrumento às costas e pediu-lhe que tocasse alguma coisa naquele momento. Ela cantou-lhe uma música chamada “Wasteland”, que é da sua autoria e fala sobre o mal que o plástico faz ao ambiente. Resultado? O […]