Mulher de 89 anos brinca com vestido de Cristina Ferreira nos Globos de Ouro

Uma mulher de 89 anos gostou tanto do vestido em tons de branco que Cristina Ferreira utilizou nos XXIV Globos de Ouro que decidiu fazer um para si. As cinco criações que a apresentadora da SIC utilizou durante a cerimónia de entrega de prémios no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, foi alvo de vários memes e brincadeiras nas redes sociais. No entanto, houve quem tivesse gostado da ousadia de Cristina Ferreira na escolha dos vestido, nomeadamente, aquele que foi criado por Roberto Diz, com a impressão de Nossa Senhora nas costas, que a comunicadora usou para receber o prémio de […]