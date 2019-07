Mulher de José Castelo Branco internada de urgência

NTV Hoje às 11:38, atualizado às 12:08 Facebook

Betty Grafstein foi internada de urgência num hospital da cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, na madrugada desta quinta-feira. O marido, José Castelo Branco, partilhou alguns vídeos na conta de Instagram, no qual revelou o debilitado estado de saúde da mulher, de 91 anos, que foi levada de urgência para o hospital na sequência de um mal-estar. “Rezem muito pela Lady Betty. Penso que ela vai melhorar mas peço muita, muita força de todas as vossas orações”, pede José Castelo Branco no primeiro vídeo partilhado. View this post on Instagram A post shared by José Castelo Branco (@jose_castelo_branco) on […]