Mulher de Salvio triste por deixar Portugal

NTV Hoje às 18:15, atualizado às 18:42

Magali Aravena mostra-se emotiva ao despedir-se de Portugal, após sete anos a viver em Lisboa, porém não partiu sem antes deixar uma mensagem. A família de Eduardo “Toto” Salvio prepara-se para regressar a casa assim que o jogador formalizar a transferência para a equipa de futebol do Boca Juniors, na Argentina, e deixar o Benfica. No Instagram, a mulher do médio falou sobre os sete anos vividos em Portugal e sublinhou que a capital portuguesa será sempre recordada como um lugar especial. “Não digo adeus, digo até sempre… E mesmo que hoje tenha que ir jamais te esquecerei!” começou por […]