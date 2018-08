Mulher do portista Marcano confessa-se rendida à Baixa do Porto

02 Maio 2018 às 12:16 Facebook

Há quase quatro anos no Porto, Irene Carrasco, a mulher do jogador do F. C. Porto Iván Marcano já se adaptou aos hábitos da cidade onde fez amigos, embora reconheça que há "mais proximidades" com os espanhóis que conheceu "por aqui".

No grupo de novas amizades está Sara Carbonero, com quem assistiu, no domingo, através da televisão, ao jogo da equipa azul e branca na Madeira, e ao lado de quem se costuma sentar no Estádio do Dragão.

Irene também criou laços com portugueses, entre eles Sandra Santos, a diretora do Instituto Médico Privado Porto, onde esteve para celebrar o primeiro aniversário do espaço.

E foi no evento que confessou ao JN que o que mais gosta na Invicta é "passear na baixa e na zona da Foz", o que nota pelas partilhas que vai fazendo nas redes sociais.

Mãe de Jon, de quase dois anos, Irene é também apreciadora do Parque da Cidade onde dá azo às mais variadas brincadeiras, principalmente quando tem que lidar com as ausências de Marcano.