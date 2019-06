Mulher que acusou Neymar de violação perde mais um advogado

Hoje às 12:22 Facebook

Danilo Garcia de Andrade, advogado da mulher que acusa Neymar de violação, anunciou, na segunda-feira, que vai deixar de representar a defesa.

É a terceira vez que Najila Trindade fica sem quem a defenda. Depois de José Edgar da Cunha ter abandonado o caso, alegando "desacordo" entre factos apresentados à Polícia e a realidade que manifestou inicialmente ao advogado, e de Yasmin Pastore Abdalla ter também entregado a pasta, foi a vez de Danilo Garcia de Andrade.

Em entrevista à estação de televisão brasileira SBT, o causídico refere que tomou a decisão de deixar de defender Najila Trindade, depois de a cliente o ter acusado de invadir o seu apartamento, na quinta-feira, e roubar o tablet que continha o vídeo do segundo encontro da jovem com Neymar, em Paris. De acordo com o advogado, Najila alegou que, ao procurar a localização do dispositivo, o endereço apontou para o seu escritório.

Danilo já tinha garantido que deixaria o caso se a modelo não entregasse o telemóvel e apresentasse as provas que dizia ter. O advogado criticou a postura de Najila, referindo "situações estranhas" e falta de confiança para continuar a defender o caso.

"A cliente tem uma postura totalmente contrária à ética, ao bom senso e à verdade neste caso, a respeito da invasão [do apartamento] e de o tablet estar na minha posse. Adorava que estivesse, porque em tese estará ali o vídeo que ela alega ter sete minutos, material esse que até hoje eu não tenho. Seria ótimo. Seria o primeiro a ver e a entregá-lo à Polícia. Porque eu acredito que, se houver ali alguma coisa relevante para reforçar a condição de vítima da senhora Najila, a cliente deveria usá-la e não reter a informação", disse Danilo Garcia de Andrade.

O alegado vídeo é considerado uma peça fundamental para a investigação mas, até ao momento, apenas 66 segundos foram divulgados às autoridades.