Mulheres do clã Aveiro juntam-se nos últimos dias de gravidez de Katia

Habitualmente separadas pelos diversos compromissos, Dolores Aveiro e as filhas, Katia e Elma, reencontraram-no no Algarve para um desfile de moda da marca CR7. Enfim, juntas. Com Dolores Aveiro dividida entre o Funchal e Turim, Katia a gerir o restaurante de família em Gramado, no Brasil e Elma à frente da loja CR7 em Vilamoura, no Algarve, raramente as mulheres do clã Aveiro conseguem juntar-se, mas esse momento aconteceu, finalmente, neste feriado. Foi na loja CR7 de Vilamoura que um desfile de moda protagonizado por Eleonor, de 14 anos, filha de Elma Aveiro, voltou a juntar o clã. View this […]