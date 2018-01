Musa do Mundial aquece as redes sociais

SARA OLIVEIRA Hoje às 00:53 Facebook

Twitter

Anastasia Gizerskaya tem 20 anos e quase 800 mil seguidores no Instagram, onde exibe poses capazes de derreter o gelo russo.

Em contagem decrescente para a prova maior do futebol que se realizará entre junho e julho na Rússia, com Portugal há muito apurado, a embaixadora Anastasia Gizerskaya dá que falar pela sensualidade com que vai somando uma legião de fãs nas redes sociais.

Nascida em Caliningrado, a modelo de 20 anos reúne 721 mil seguidores no Instagram - entre eles o namorado da atriz Benedita Pereira, o ilustrador Francisco Eduardo Roldão Cruz -, sendo seletiva naqueles que acompanha na plataforma digital. No total, segue apenas 100 perfis, entre eles o de Izabel Goulart.

Curiosa, como é apresentada a musa do Mundial 2018, Anastasia não mostra curiosidade em seguir qualquer futebolista - nem mesmo Ronaldo, o melhor do Mundo.

Viciada no ginásio, a russa é também amante de sol e praia, sendo apreciadora do calor de Ibiza, onde exibe as curvas em modelos sensuais de biquínis. Durante o Campeonato do Mundo de Futebol, não deverá usar roupa de praia, mas já mostrou que tem atributos suficientes para se destacar em qualquer bancada...