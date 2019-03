Músico norte-americano morre com disparo acidental a gravar videoclipe

Hoje às 11:41 Facebook

O músico Justin Carter morreu após disparar acidentalmente contra ele mesmo, durante as gravações de um novo videoclipe, nos Estados Unidos da América.

O cantor, de 35 anos, considerado uma estrela em ascensão da música country, morreu, no dia 17 de março, durante as gravações de um novo videoclipe no apartamento onde viva, em Houston, Texas. O acidente aconteceu quando Justin Carter tirou do bolso uma arma, que estava a ser usada como adereço, e disparou contra o seu olho.

O óbito foi confirmado pela família do artista nas páginas de redes sociais de Justin Carter. "O Justin não está entre nós", pode ler-se.

"Ele amava a música, era muito talentoso e, a voz dele era espetacular", afirmou a mãe do músico norte-americano, Cindy McClellan, à Fox News, acrescentando que o cantor queria ter sucesso musical para sustentar a família.

O incidente ocorreu dias antes de Justin Carter iniciar uma série de concertos por dez estados dos EUA.