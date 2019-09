Naide Gomes assinala primeiro dia de Miguel no jardim de infância

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:14 Facebook

Twitter

Partilhar

“De coração apertado”, Naide Gomes acompanhou, esta segunda-feira, o primeiro dia de jardim de infância do seu filho mais novo, Miguel, de um ano. O filho da atleta olímpica portuguesa enfrentou uma nova etapa: o primeiro dia numa nova escola. O momento foi assinalado por Naide Gomes no perfil de Instagram, com uma sequência de fotos e um desabafo. “O primeiro dia do Miguel na creche! Não foi nada fácil! Deixá-lo a chorar e ter que me vir embora é terrível! Sei que é para o bem dele, mas custa muito! Estou com o meu coração tão apertadinho“, escreveu na […]