Namorada de David Carreira já só pensa em férias

NTV Hoje às 15:15, atualizado às 15:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Carolina Carvalho está a menos de um mês de entrar de férias. Por isso, até lá, a atriz da SIC já está em contagem decrescente e a pensar em como vão ser passadas. A intérprete tem dedicado os últimos meses a gravar a série “Golpe de Sorte”, em que dá vida à personagem Jéssica, que vive uma história de amor e ódio com Bruno (Ângelo Rodrigues). O trabalho é exigente e Carolina Carvalho tem estado focada no projeto. No entanto, por vezes, a sua imaginação leva a melhor e não consegue tirar da cabeça os dias que faltam para se […]